У Львові мають план відновлення туризму з травня до грудня

У Львові розробили план із 5 етапів відновлення індустрії туризму після коронавірусного карантину, який передбачає, що вже у травні запрацюють готелі й заклади громадського харчування.

Джерело: заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко у Facebook

Пряма мова: "Передбачаємо кілька етапів виходу з карантину для індустрії гостинності :

✅ Етап 1. Травень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)

👉 Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування)

👉 Розробка та запровадження нових протоколів у індустрії гостинності (готелі, ресторани, кавярні, екскурсії, туристична дільність, проведення подій)

👉 Часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї)

👉 Запуск промоційний пакетів - для відвідувачів Львова

✅ Етап 2. Червень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)

👉 Відновлення планового внутрішнього туризму

👉 З точки зору гостей - ключовим стане безпека подорожей та цінова політика

👉 З точки зору малого та середнього бізнесу - робота в нових умовах - нові протоколи - у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо

👉 Запуск національної промокампанії - акцент на безпеку відвідування

👉 Запуск організованої екскурсійної дільності

👉 Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу)

✅ Етап 3. Липень - серпень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)

👉 Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова

👉 Відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури)

👉 Промокампанія відновлення та розвитку ділового туризму (пакет супроводу конфренцій від Конфренц-бюро)

✅ Етап 4. Вересень - жовтень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)



👉 Можливість проведення з дотримання окремого протоколу - подій з обмеженою кількістю людей

👉 Розвиток можливості групових організованих подорожей

✅ Етап 5. Листопад - грудень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)

👉 Розвиток групового організованого туризму

👉 Дотримання нових протоколів та нових стандартів - стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ

👉 Відновлення міжнародного туризму

Вже цієї п’ятниці проведемо Zoom-конференцію, де розповімо все детально".

Чому це важливо: У Львові у пікові туристичні місяці задіяно 15% працездатного населення міста. Минулого року Львів відвідало 2,5 млн гостей. В середньому кожен гість перебував близько 3 днів і за час мандрівки витрачав до 400 доларів, зазначив Москаленко.

Від туристичного збору у 2019 році у бюджет Львівської міської ради сплачено 10 млн грн, а від сплати ПДФО – 198 млн грн.