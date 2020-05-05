Разумков скликає позачергове засідання Ради на прохання опозиції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту 7 травня на прохання опозиції.

Джерело: апарат Верховної Ради

Дослівно: "У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради... Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради дев’ятого скликання на 14 годину 7 травня 2020 року".

Деталі: На засіданні планують розглянути два питання:

проект закону № 3380 щодо підвищення спроможності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

проект закону № 3376 "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб).

Що було раніше: Експрезидент і співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV заявив, що опозиційні фракції і групи при підтримці трьох депутатів від "Слуги народу" зібрали 150 голосів для скликання позачергового засідання Верховної Ради.

За словами Порошенка, підписанти вимагають розглянути три законопроекти.

Перший із них передбачає виплату медпрацівнику страховки у 200 тис. грн в разі захворювання, а в разі смерті - виплата складе 1,5 млн грн.

Друга ініціатива стосується тест-систем і третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівникам, залученим до протиепідемічних заходів.

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