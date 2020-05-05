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Венедіктова відмовляється від очищення прокуратури – ЦПК

Вівторок, 5 травня 2020, 17:49
Венедіктова відмовляється від очищення прокуратури – ЦПК

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова видала наказ, яким із процесу очищення ГПУ викинула представників міжнародних партнерів та громадськість, тож тепер прокурорів фактично призначатимуть прокурори.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Відтепер комісія з добору керівного складу органів прокуратури складається з 6 осіб, 4 з них – прокурори, а решта – 2 представники вищих навчальних закладів.

До цього, комісія складалась з 3 представників прокуратури і 3 експертів делегованих міжнародними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями".

Деталі: 15 квітня Венедіктова видала наказ, яким змінила положення про комісію, яка здійснює атестацію прокурорів.

Відзначається, що ця зміна спотворює реформу прокуратури, яка тривала до призначення Венедіктової.

Пряма мова глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Ці зміни повністю знищують довіру до кадрових призначень в Офісі генпрокурора. Аналогічним чином відбулися дві "реформи" прокуратури за минулої влади. Більшість в кадрових комісіях тоді теж мали представники прокуратури. Бачимо, що Зеленський переймає найгірші практики свого попередника".

Таким чином відтепер прокурори обиратимуть прокурорів, а представники громадянського суспільства та міжнародні партнери не матимуть впливу на прийняття рішень.

У ЦПК пишуть, що деякі пункти наказу протирічать закону "Про прокуратуру". Наприклад, комісія може одноразово схвалити кандидата на будь-яку адміністративну посаду, а подальші такі призначення відбуваються вже без участі комісії.

Також до моменту створення обласних прокуратур Венедіктовою передбачена можливість призначення осіб на адміністративні посади в "старих" нереформованих регіональних прокуратурах.

Наразі новостворена комісія вирішила призначити на керівні прокурорські посади декількох осіб, частина з яких або відмовились проходити атестацію, або не змогли її пройти.

Зокрема, планується призначити на керівну посаду у прокуратурі міста Києва її колишнього очільника Романа Говду. ЦПК писав про Говду, коли він перебував  на посаді прокурора Одеської області 2015 року.

Читайте також: Ірина Венедіктова: В розмові з Зеленським про моє призначення прізвище Порошенка не звучало

Передісторія:

  • Верховна Рада 17 березня призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораЦПК
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