Лукашенко запрошує президентів на парад до Мінська

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошує глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги.

Джерело: БЕЛТА

Пряма мова: "Публічно запрошую всіх глав держав, хоча б колишнього Радянського Союзу, приїхати до Мінська і побути на цьому параді.

Будемо сподіватися, що хтось приїде. А як не приїдуть - ми самі проведемо парад, як зазвичай. Це я говорю про верхівку. А звичайних людей буде достатньо з усіх республік на цьому параді".

Деталі: За словами Лукашенка, деякі можуть не приїхати навіть не через острах, а тому що треба зберегти обличчя: "Ввели ж карантин, комендантську година і так далі. І тут бах - в Білорусь поїхали...".

Президент Білорусі також запропонував зробити так, щоб побачити парад була можливість у широкого кола телеглядачів, зокрема в Росії: "Треба попросити російське телебачення показати наш парад росіянам. Це ж наші рідні брати".

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