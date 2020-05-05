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Лукашенко запрошує президентів на парад до Мінська

Вівторок, 5 травня 2020, 18:35

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошує глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги.

Джерело: БЕЛТА

Пряма мова: "Публічно запрошую всіх глав держав, хоча б колишнього Радянського Союзу, приїхати до Мінська і побути на цьому параді.
Будемо сподіватися, що хтось приїде. А як не приїдуть - ми самі проведемо парад, як зазвичай. Це я говорю про верхівку. А звичайних людей буде достатньо з усіх республік на цьому параді".

Деталі: За словами Лукашенка, деякі можуть не приїхати навіть не через острах, а тому що треба зберегти обличчя: "Ввели ж карантин, комендантську година і так далі. І тут бах - в Білорусь поїхали...".

Президент Білорусі також запропонував зробити так, щоб побачити парад була можливість у широкого кола телеглядачів, зокрема в Росії: "Треба попросити російське телебачення показати наш парад росіянам. Це ж наші рідні брати".

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • У Росії від параду у цьому році відмовилися. 
  • Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Теми: ЛукашенкоБілоруськарантинкоронавірус


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