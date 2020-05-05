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В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня

Вівторок, 5 травня 2020, 18:51
В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував постанову, згідно з якою Верховна Рада відновить роботу згідно з календарним планом із 18 травня 2020 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на проєкт постанови, коментар Арахамії "Українській правді"

Деталі: Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив чинність, п.1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" і з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом третьої сесії.

В коментарі УП Арахамія підтвердив, що подав саме такий проєкт постанови.

Згідно із календарним планом 18 травня (у вівторок) повинно відбутися чергове засідання парламенту.

Передісторія:

  • На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
  • Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
  • Пізніше в Апараті Ради заявили, що до завершення загальнонаціонального карантину Рада працюватиме в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Теми: АрахаміяСлуга народуВерховна Радакарантин
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