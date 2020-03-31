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Рада до кінця карантину працюватиме в комітетах

Вівторок, 31 березня 2020, 14:39
Рада до кінця карантину працюватиме в комітетах

Верховна Рада до завершення загальнонаціонального карантину працюватиме в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Джерело: пресслужба Апарату парламенту

Дослівно: "У період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його відміни народні депутати працюють у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) відповідно до змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада зібралася позачергово і в такому режимі провела три засідання.

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Передісторія:

  • На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту,скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
  • Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
  • 25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.
  • Наразі у 4 народних депутатів виявили коронавірус. Зокрема, у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка та у позафракційного Сергія Рудика.
  • У депутата групи "Довіра"Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але захворів його син.

Українська правда
Теми: Верховна РадакоронавірускарантинCovid-2019
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