Рада до кінця карантину працюватиме в комітетах

Верховна Рада до завершення загальнонаціонального карантину працюватиме в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Джерело: пресслужба Апарату парламенту

Дослівно: "У період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його відміни народні депутати працюють у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) відповідно до змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада зібралася позачергово і в такому режимі провела три засідання.

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Передісторія: