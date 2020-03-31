Рада до кінця карантину працюватиме в комітетах
Верховна Рада до завершення загальнонаціонального карантину працюватиме в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.
Джерело: пресслужба Апарату парламенту
Дослівно: "У період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його відміни народні депутати працюють у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) відповідно до змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання".
Що було раніше: 30 березня Верховна Рада зібралася позачергово і в такому режимі провела три засідання.
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Передісторія:
- На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту,скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
- Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
- 25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.
- Наразі у 4 народних депутатів виявили коронавірус. Зокрема, у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка та у позафракційного Сергія Рудика.
- У депутата групи "Довіра"Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але захворів його син.