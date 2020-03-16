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Попри коронавірус Рада повинна приймати реформи, призначати міністрів – Зеленський

Понеділок, 16 березня 2020, 16:37
Попри коронавірус Рада повинна приймати реформи, призначати міністрів – Зеленський

Верховна Рада повинна працювати раніше встановленим планом і працювати над реформами.

Джерело: звернення Зеленського у Facebook

Пряма мова Зеленського: "На мою думку зміна плану Верховної Ради недопустима. Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони. Впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома".   

Що цьому передувало: Верховна Рада змінить графік роботи та проведе позачергове засідання 17 березня у зв’язку з можливим поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

Разумков додав, що Верховна Рада не буде закриватися, але змінить свій графік роботи. Зокрема, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Спікер Ради відзначив, що таку пропозицію підтримали депутати від різних фракцій і груп, з якими він спілкувався.

Передісторія:

  • На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я в Україні отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.
  • У мешканця Чернівців, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом із COVID-19 в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат. За 2 доби у цього пацієнта відберуть зразки, і якщо результат тесту так само буде негативний, можна буде говорити про одужання і виписання цього пацієнта.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкоронавірускарантин
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