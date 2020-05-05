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"Дію" завантажили уже 3 мільйони разів – Федоров

Вівторок, 5 травня 2020, 21:24

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що застосунок "Дія" завантажили уже 3 мільйони разів.

Джерело: Telegram-канал Федорова

Дослівно: "3 000 000 встановлень застосунку "Дія". Чисто застосунку. Крім авторизованих користувачів порталу та субпродуктів.

Минуло рівно 3 місяці після старту продукту".

Деталі: За словами міністра, є кілька проблем, які вдалося розкрити за перші місяці роботи "Дії".

Зокрема, Федоров пише, що вдалося викрити погану якість даних в реєстрах, бо раніше "на базах заробляли, а тепер ми верифікуємо дані в них".

Також міністр пише про некомпетентність і повільність чиновників і відсутність бажання відходити від годівниці.

Він пояснює, що це стало причиною того, що кожен день зустрічаються випадки, коли у когось "не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ".

Передісторія

  • Першим у застосунку "Дії" стали доступними електронні водійські права. Під час карантину через коронавірус "Дія" створила сервіс "Дій вдома" для моніторингу дотримання громадянами самоізоляції та обсервації.

Українська правда
Теми: діджиталізаціяФедоровтехнологіїIT


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