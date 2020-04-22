Електронні паспорти: Федоров зібрав Зеленського і Авакова на презентації у Zoom

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував сервіс цифрових паспортів у застосунку "Дія", він працює для ID-карток та закордонного біометричного паспорта.

Джерело: презентація у Zoom за участю президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Державної міграційної служби України Максима Соколюка

Деталі: Поки що будуть електронними внутрішні паспорти у форматі ID-картки та біометричні закордонні паспорти. Їх дійсність перевірятимуть за допомогою QR-коду.

Не лише представники влади, а й будь-який громадянин зможе перевірити дійсність документа за допомогою застосунка "Дія" у своєму смартфоні.

Послуга доступна для користувачів iPhone та смартфонів на Android (AppStore та Play Market).

Володимир Зеленський висловив переконання, що "по завершенні карантину цифровий паспорт стане невід’ємною частиною життя понад 19,5 мільйонів громадян України, які сьогодні мають ID-картку чи біометричний паспорт".

Можливості використання електронного паспорта

З приводу реєстрації (т.зв. прописки), учасники презентації повідомили, що ця інформація також із часом буде у цифровому форматі, щоб громадянам не доводилося носити паперові документи.

Раніше під час карантину запустили електронні студентські, які також перевіряють за QR-кодом.

Федоров повідомив, що тепер запустили ще пуш-сповіщення "Дії", єдиний портал електронних послуг, можливість онлайн-відкриття чи закриття статусу фізичної особи-підприємця (ФОП), сервіс для підписання документів онлайн з використанням електронного підпису.

Федоров зазначив: "На минулому тижні ми підписали вперше в історії України онлайн-меморандум із Національним банком, не виходячи з офісу, по Zoom… У нас є меморандум, який легітимний і на який можна спиратися".

На смартфонах "Дія" запускає ще цифровий ідентифікаційний номер, страховку на авто, оплату штрафів, подачу звітів та сплата податків ФОП. Деякі сервіси ще будуть доступні на порталі "Дія".

За словами Федорова, на порталі "Дія" на сьогодні можна отримати 27 послуг.

Михайло Федоров пообіцяв кожного тижня робити "нові релізи".

Денис Шмигаль сказав, що "50 пріоритетних послуг" цього року буде переведено в онлайн. У плані уряду зазначено, що до 2024 року треба забезпечити громадян можливістю 100% державних послуг отримувати онлайн, нагадав він.

Президент Зеленський також наголосив, що наполягає на переході усіх послуг в онлайн.

Передісторія: Першим у застосунку "Дії" стали доступними електронні водійські права. Під час карантину через коронавірус "Дія" створила сервіс "Дій вдома" для моніторингу дотримання громадянами самоізоляції та обсервації.