Сотню українців евакуювали з Німеччини

Близько ста українців прибуло в Україну евакуаційним рейсом з німецького Дортмунда 5 травня.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили близько сотні українців. Вони прибули авіарейсом з Дортмунда (Німеччина)".

Деталі: Зазначається, що під час температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявили.

Усі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Зазначається, що загалом 5 травня пасажиропотік через український кордон залишався на рівні попередньої доби – кордон на в’їзд та на виїзд перетнули майже 12 тисяч осіб.

Серед тих, хто в’їжджав в Україну, у двох українців експрес-тести показали позитивні результати на COVID-19. Цих людей доставили до інфекційної лікарні Львова.

Прикордонників, які безпосередньо контактували з цими особами, відправили на обсервацію за місцем проживання.

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