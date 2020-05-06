Суд у Києві заарештував Олександра Садовського, звільненого бойовиками і переданого Україні в результаті "пасхального обміну", за підозрою у шахрайстві та злам комп'ютерних мереж.

Звільненого бойовиками і переданого Україні в результаті "пасхального обміну" Олександра Садовського арештували в Київ, його підозрюють у шахрайстві та зламі комп'ютерних мереж.

Джерело: видання "Ґрати" з посиланням на рішення Шевченківського райсуду Києва від 30 квітня

Деталі: У березні 2018 року чоловік отримав статус підозрюваного в Києві і був оголошений в розшук. В той час він перебував в "ув'язненні" на окупованій території.

В день обміну в’язнями, 16 квітня 2020 року, суддя дав дозвіл на затримання Садовського.

Після обміну він перебував на обсервації в зв'язку з карантином, а 30 квітня був затриманий.

Слідчий і прокурор просили суд заарештувати Садовського. Сам підозрюваний просив призначити йому домашній арешт. Він пояснив, що свою провину не заперечує, але не погоджується з кваліфікацією злочину – не вважає, що створив злочинну групу.

Садовський стверджував, що не буде переховуватися, готовий понести покарання і співпрацювати зі слідством. Підозрюваний також повідомив суду, що у нього хвора мати, яка вимагає його допомоги.

Однак суд вирішив арештувати чоловік, зокрема, вказавши, що йому інкримінують тяжкий злочин, який передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, в справі 29 епізодів злочинної діяльності та 26 потерпілих. Сума завданих збитків становить понад 290 тисяч гривень.

Садовському дозволили вийти з-під варти під заставу в 420,2 тисячі гривень.

Адвокат Лисенко повідомив "Ґратам", що його підзахисний залишиться в СІЗО, бо не має необхідної суми для застави.

В оприлюдненому рішенні не вказана фабула справи, тобто не зазначено, що саме, на думку слідства, вчинив підозрюваний.

Раніше УП писала, що Садовський провів в ув’язненні бойовиків майже 6 років. Відомо, що раніше чоловік працював у силових структурах, згодом звільнився. На момент затримання бойовиками був співробітником приватної охоронної фірми, охороняв пункти обміну валют.

Один з пунктів, який мав бути під його наглядом, 22 квітня 2014 року пограбували, задушивши вагітну касирку. У цій справі, розслідувати яку почали, коли територія ще була підконтрольна Києву, Садовського і затримали.

"Судила" його вже окупаційна влада і відправила відбувати "довічне ув’язнення". Перед обміном у 2020 року бойовики "помилували" чоловіка.

Адвокат Садовського, Володимир Лисенко, сказав, що не має інформації щодо справи про вбивство, а нинішні підозра, висунута в Києві, не відноситься до подій 2014 року. При цьому він, пославшись на адвокатську таємницю, не став коментувати поточну справу.

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Що було раніше: 16 квітня відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і бойовиками. Києву передали загалом 20 заручників.