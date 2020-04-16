Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО)

Алакоз Олександр (цивільний) Гриненко Микола (військовий) Ілюхін Микола (цивільний) Карась Володимир (правоохоронець) Костєв Євген (цивільний) Помеляйко Олександр (цивільний) Садовський Олександр (цивільний) Сірик Вадим (цивільний) Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)

Желдак Віталій (цивільний) Можаєв Валентин Миронич Сергій Полозов Микола (цивільний) Попова Алевтина (цивільна) Русинов Сергій (цивільний) Сливка Іван (цивільний) Сливка Олександр (цивільний) Табачний Олександр (цивільний) Штиль Олександр (цивільний) Яковенко Олександр (цивільний)

Як зазначила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, на другій локації біля смт Щастя з полону повернулися 11 українців. Зокрема, серед них:

Віталій Желдак – був засуджений так званим "Верховним судом ЛНР" та незаконно утримувався у Слов’яносербскій виправній колонії Луганської області.

Олександр Табачний – інвалід та ветеран МВС України, один з найстарших хто потрапив у полон

Звільнена жінка – Алевтина Попова, яка незаконно утримувалася з 2018 року у виправній установі на тимчасово окупованій території міста Луганськ. Вона була засуджена так званим судом "ЛНР" за "Державну зраду".

Сергій Русінов наймолодший серед громадян України, який повернувся на підконтрольну Уряду України територію. Він був затриманий силовиками так званої "ЛНР" у 2018 році через те, що в соціальних мережах закликав до єдності України та засуджував діяльність незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Що було раніше: Процес звільнення полонених відбувався у локаціях. Спочатку на КПВВ "Майорськ" з неволі в окупованій частині Луганщини звільнили 9 заручників.

Денісова зазначила, що серед них Віктор Шайдов – військовослужбовець ЗСУ, який потрапив у полон у 2019 році.

Загалом планувалося, що 16 квітня на підконтрольну територію України будуть повернуті 19 полонених, але в підсумку повернулося 20.

Передісторія: Це вже третій етап звільнення українців за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли з Росії додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – з Донбасу повернулися 76 громадян.