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Лукашенко радить, як не підхопити COVID-19: не сиди вдома, соплі розвісивши, не лізь до чужої жінки

Середа, 6 травня 2020, 19:03

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян країни не сидіти вдома "розвісивши соплі", а гуляти на свіжому повітрі, щоб бути "здоровою людиною".

Джерело: Лукашенко під час візиту на республіканський полігон 5 травня

Пряма мова: "Ми витримаємо. Ми вистоїмо. Головне, щоб ми поводили себе так, як зараз поводимо. Люди розуміють, що сьогодні якщо ти вже цілувався з кимось, то цілуйся далі.

Не лізь, якщо ти мужик, до іншої жінки. Ну потерпи місяць! Якщо ти десь терся там в сім'ї - сиди в сім'ї. Вийди на вулицю, на велосипеді катайся, продихайте гарненько, щоб легені заробили як слід. Це ж хвороба легень.

Ну а коли ти сидиш вдома, опустивши руки, соплі розвісивши, ну якою ж ти будеш здоровою людиною? Я вже давно вам говорив, жити тим життям, яким ми жили".

Деталі: За словами Лукашенка, цей вірус "не такий вже небезпечний, як здавалося спочатку".

Також він пояснив, чому в Білорусі не закрили школи на карантин: "Не треба їх на канікули відпускати, щоб вони роз'їхалися по селах або кудись влізли ...Вони ж дуже хороші рознощики цього вірусу. Поїхав до дідуся-бабусі і привіз їм подарунок".

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • У Росії від параду у цьому році відмовилися. 
  • Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірусCovid-2019


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