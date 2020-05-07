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В ОП пояснили, в якому випадку відбудуться вибори в ОРДЛО

Четвер, 7 травня 2020, 14:57

Для місцевих виборів на окупованій частині Донбасу Україна має повернути контроль над східним кордоном і отримати підтвердження Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ про можливість проведення там демократичних виборів.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами за участі представників Тристоронньої контактної групи, що працює у Мінську

Пряма мова: "Наша позиція базується на нормах Копенгагенської конвенції, яка лежить в основі законодавства про вибори практично всіх цивілізованих країн. У ній чітко прописано, що вибори не можуть проходити, якщо державний кордон не перебуває під контролем держави, де проходять вибори.

Я думаю, що ми прийдемо до цього питання на обговоренні в одній із підгруп (ТКГ). Для нас це одне з дуже важливих питань. Я думаю, що це буде в процесі переговорів (вирішуватися)".

Деталі: На запитання, чи можуть вибори в ОРДЛО відбутися у жовтні цього року, Єрмак відповів таким чином: "За нашим законодавством, підготовка до виборів має розпочатися за 60 днів, – до цього строку повинно бути зрозуміло, що розпочалися якісь процеси, які дадуть можливість ОБСЄ зафіксувати, що ця територія може проводити відкриті демократичні вибори".

До 3 жовтня, за законом, має розпочатися кампанія з місцевих виборів, але до цього БДІПЛ ОБСЄ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі) має дати свою оцінку.

Українська правда
Теми: ДонбасвибориОфіс президентаАндрій Єрмак


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