Зеленський розповів, якою бачить перемогу на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемогою у збройному конфлікті на сході України буде, насамперед, повернення територій і людей, а вже потім контроль кордону та місцеві вибори.

Джерело: Володимир Зеленський у ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера

Деталі: Ведучий Савік Шустер нагадав, що Зеленський давав собі рік на мирні переговори з РФ, і запитав у президента, що для нього буде перемогою: повернення території чи визнання Росією своєї причетності до війни і виведенню нею військ.

Пряма мова: "Чесно і без пафосу: для нас кожен із цих кроків – це перемога. Маленька. Але ми хочемо бачити великий результат. Великий результат – повернемо наші території, буде виведення військ незаконних збройних формувань. Обов’язково будемо контролювати наш кордон із Російською Федерацією і обов’язково там пройдуть вибори.

Всі говорять про місцеві вибори – але важливо отримати свою територію перш за все… А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки, – коли ми їх побачимо? Якщо вони мертві – то повернемо їх батькам і вшануємо їхню пам’ять. Чи вони, дай Боже, живі. Як це можна зробити (дізнатися – ред.)? Треба мати доступ туди.

Для мене найголовніше: вийдуть війська – і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо, ми одразу повернемо своїх людей – до життя. Потім кордон. Потім вибори".

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