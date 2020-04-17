Зеленський розповів, якою бачить перемогу на Донбасі
Президент Володимир Зеленський заявив, що перемогою у збройному конфлікті на сході України буде, насамперед, повернення територій і людей, а вже потім контроль кордону та місцеві вибори.
Джерело: Володимир Зеленський у ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера
Деталі: Ведучий Савік Шустер нагадав, що Зеленський давав собі рік на мирні переговори з РФ, і запитав у президента, що для нього буде перемогою: повернення території чи визнання Росією своєї причетності до війни і виведенню нею військ.
Пряма мова: "Чесно і без пафосу: для нас кожен із цих кроків – це перемога. Маленька. Але ми хочемо бачити великий результат. Великий результат – повернемо наші території, буде виведення військ незаконних збройних формувань. Обов’язково будемо контролювати наш кордон із Російською Федерацією і обов’язково там пройдуть вибори.
Всі говорять про місцеві вибори – але важливо отримати свою територію перш за все… А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки, – коли ми їх побачимо? Якщо вони мертві – то повернемо їх батькам і вшануємо їхню пам’ять. Чи вони, дай Боже, живі. Як це можна зробити (дізнатися – ред.)? Треба мати доступ туди.
Для мене найголовніше: вийдуть війська – і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо, ми одразу повернемо своїх людей – до життя. Потім кордон. Потім вибори".
Передісторія:
- Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року. Росія спершу анексувала Крим, а потім спровокувала сепаратистські настрої на Донбасі й усіляко підтримувала ідею "незалежності" Донбасу. Бойовики отримали від РФ зброю, силову підтримку, кошти, продукти тощо.
- Росія і зараз підтримує бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР", виступає посередницею у конфлікті, який уперто називає внутрішньоукраїнським, і не визнає своєї провини у війні.
- Володимир Зеленський з початку своєї політичної кар’єри декларує прагнення до миру і здійснює кроки для припинення вогню, розведення сил, повернення українських громадян із неволі бойовиків та Кремля (16 квітня відбувся третій за його каденції обмін утримуваними особами).
- Український президент нібито був готовий навіть на створення Консультативної ради з представниками окупованих територій Донбасу, але ні 25-го, ні 26-го березня цього не сталося. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї.