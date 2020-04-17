Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розповів, якою бачить перемогу на Донбасі

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:43
Зеленський розповів, якою бачить перемогу на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемогою у збройному конфлікті на сході України буде, насамперед, повернення територій і людей, а вже потім контроль кордону та місцеві вибори.

Джерело: Володимир Зеленський у ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера

Деталі: Ведучий Савік Шустер нагадав, що Зеленський давав собі рік на мирні переговори з РФ, і запитав у президента, що для нього буде перемогою: повернення території чи визнання Росією своєї причетності до війни і виведенню нею військ.

Пряма мова: "Чесно і без пафосу: для нас кожен із цих кроків – це перемога. Маленька. Але ми хочемо бачити великий результат. Великий результат – повернемо наші території, буде виведення військ незаконних збройних формувань. Обов’язково будемо контролювати наш кордон із Російською Федерацією і обов’язково там пройдуть вибори.

Всі говорять про місцеві вибори – але важливо отримати свою територію перш за все… А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки, – коли ми їх побачимо? Якщо вони мертві – то повернемо їх батькам і вшануємо їхню пам’ять. Чи вони, дай Боже, живі. Як це можна зробити (дізнатися – ред.)? Треба мати доступ туди.

Для мене найголовніше: вийдуть війська – і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо, ми одразу повернемо своїх людей – до життя. Потім кордон. Потім вибори".

Передісторія:

  • Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року. Росія спершу анексувала Крим, а потім спровокувала сепаратистські настрої на Донбасі й усіляко підтримувала ідею "незалежності" Донбасу. Бойовики отримали від РФ зброю, силову підтримку, кошти, продукти тощо.
  • Росія і зараз підтримує бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР", виступає посередницею у конфлікті, який уперто називає внутрішньоукраїнським, і не визнає своєї провини у війні.
  • Володимир Зеленський з початку своєї політичної кар’єри декларує прагнення до миру і здійснює кроки для припинення вогню, розведення сил, повернення українських громадян із неволі бойовиків та Кремля (16 квітня відбувся третій за його каденції обмін утримуваними особами).
  • Український президент нібито був готовий навіть на створення Консультативної ради з представниками окупованих територій Донбасу, але ні 25-го, ні 26-го березня цього не сталося. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: