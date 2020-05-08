Саакашвілі розповів, чим займеться на новій посаді при Зеленському

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що для допомоги українській економіці потрібно в першу чергу звільнити бізнес від адміністративного втручання.

Джерело: Саакашвілі в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода.

На першому етапі треба забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи введення бізнесу".

Деталі: Коментуючи питання медичної реформи, він вислови думку, що систему повністю потрібно змінювати, бо "спроби частково змінювати нічого не приносять".

Саакашвілі каже, що його офіс буде всередині Офісу президента, бо це традиційний орган, який розташований при главі держави.

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