На репетиції параду в Мінську затримали хворого на коронавірус
П'ятниця, 8 травня 2020, 16:37
На репетиції параду в столиці Білорусі було затримано чоловіка з позитивним тестом на коронавірус, який втік із лікарні.
Джерело: "Радыё Свабода", Белапан
Деталі: Чоловіка затримали біля стели "Мінськ-місто герой" за повідомленням співробітників "ОМОН"у, які охороняють місце для параду.
Після огляду медиками в захисних спецкостюмах чоловіка забрала швидка допомога.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
- Лукашенко запросив і глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги. Президент України Володимир Зеленський від запрошення відмовився.