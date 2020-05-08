На репетиції параду в Мінську затримали хворого на коронавірус

На репетиції параду в столиці Білорусі було затримано чоловіка з позитивним тестом на коронавірус, який втік із лікарні.

Джерело: "Радыё Свабода", Белапан

Деталі: Чоловіка затримали біля стели "Мінськ-місто герой" за повідомленням співробітників "ОМОН"у, які охороняють місце для параду.

Після огляду медиками в захисних спецкостюмах чоловіка забрала швидка допомога.

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