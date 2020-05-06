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Зеленський не зголосився на запрошення Лукашенка приїхати на парад

Середа, 6 травня 2020, 14:03

Президент Володимир Зеленський не поїде до столиці Білорусі Мінська на парад 9 травня.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

Дослівно ОП: "В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів".

Що передувало: Президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно запросив глав інших держав (хоча б колишнього Радянського Союзу) приїхати до Мінська на парад Перемоги.

Передісторія:

  • В Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів відзначать.
  • У Росії планували пишно відзначити 75-річчя Перемоги у війні 1941-1945 років. Однак через епідемію COVID-19 парад із глядачами Кремлю довелося перенести, але 9 травня в Росії планують провести 47 авіапарадів та влаштувати салюти до Дня перемоги.
  • Білорусь же попри пандемію коронавірусу планує провести парад на честь 9 травня у Мінську. 

Теми: ЛукашенкоЗеленський


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