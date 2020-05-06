Зеленський не зголосився на запрошення Лукашенка приїхати на парад
Середа, 6 травня 2020, 14:03
Президент Володимир Зеленський не поїде до столиці Білорусі Мінська на парад 9 травня.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.
Дослівно ОП: "В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів".
Що передувало: Президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно запросив глав інших держав (хоча б колишнього Радянського Союзу) приїхати до Мінська на парад Перемоги.
Передісторія:
- В Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів відзначать.
- У Росії планували пишно відзначити 75-річчя Перемоги у війні 1941-1945 років. Однак через епідемію COVID-19 парад із глядачами Кремлю довелося перенести, але 9 травня в Росії планують провести 47 авіапарадів та влаштувати салюти до Дня перемоги.
- Білорусь же попри пандемію коронавірусу планує провести парад на честь 9 травня у Мінську.