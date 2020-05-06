Зеленський не зголосився на запрошення Лукашенка приїхати на парад

Президент Володимир Зеленський не поїде до столиці Білорусі Мінська на парад 9 травня.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

Дослівно ОП: "В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів".

Що передувало: Президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно запросив глав інших держав (хоча б колишнього Радянського Союзу) приїхати до Мінська на парад Перемоги.

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