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У Київському СІЗО запрацювали платні покращені камери

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:40

З 8 травня у Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених, але за них доведеться платити.

Джерело: сайт Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську та його заступника Олену Висоцьку

Пряма мова Малюськи: "Старт проекту відбувся на базі державної установи "Київський слідчий ізолятор" 8 травня та триватиме до 31 грудня 2021 року.

За його результатами буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту".

Пряма мова Висоцької: "Мова не йде про "люкс номери" чи "VIP апартаменти" у санаторії замість слідчого ізолятора. Це платні камери із збільшеною нормою площі на одного ув’язненого, із відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов. Всього сьогодні доступно дві чотиримісні камери, одна тримісна та одна двомісна". 

 
Фото з Twitter Мін’юсту

Деталі: Малюська зазначив, що даний експеримент уряд запроваджує, щоб виключити корупційну складову при розподілі ув’язнених по камерах та для покращення умов тримання під вартою. 

Він додав, що через постійну нестачу коштів більшість камер у СІЗО, яким наразі вже понад 100 років, перебувають у вкрай незадовільному технічному стані.

 
Фото з Twitter Мін’юсту

При цьому, за словами Малюськи, у СІЗО як правило є камери "підвищеного комфорту", а адміністрація штучно створює умови, щоб ув’язнені та їх родини доплачували за певні "послуги". 

Міністр додав, що в платних камерах встановлять систему відеоспостереження, щоб зробити експеримент прозорим та уникнути зловживань. Зокрема, моніторитимуть заповнюваність камери і відповідно надходження плати за її використання. Тобто, якщо у камері знаходиться троє ув’язнених, то і денна оплата має надійти за трьох осіб. 

 
Фото з Twitter Мін’юсту

Потрапити у покращену камеру можна буде після написання заяви та перерахунку коштів на рахунок спеціального фонду СІЗО. Ці гроші обіцяють спрямувати на поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики тощо.

Передісторія:

  • У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
  • Згодом повідомлялося, що платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. 

Українська правда
Теми: Мін'юстКиївСІЗО


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