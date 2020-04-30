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У Київському СІЗО готують шість платних місць

Четвер, 30 квітня 2020, 19:19

Платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. Вони розраховані на шість місць.

Джерело: заступник Міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю "Слідство.Інфо".

Пряма мова Висоцької: "Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць.

Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває - значить, у цей день має бути оплата".

Деталі: Вона наголосила, що такі нововведення мають виключити корупційну складову в установах.

За словами Висоцької, договір щодо поселення у покращену камеру укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеонагляду для моніторингу заповнення таких камер.

Нагадаємо: у квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Теми: Мін'юстСІЗО


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