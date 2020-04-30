Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Київському СІЗО готують шість платних місць

Четвер, 30 квітня 2020, 19:19
У Київському СІЗО готують шість платних місць

Платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. Вони розраховані на шість місць.

Джерело: заступник Міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю "Слідство.Інфо".

Пряма мова Висоцької: "Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць.

Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває - значить, у цей день має бути оплата".

Деталі: Вона наголосила, що такі нововведення мають виключити корупційну складову в установах.

За словами Висоцької, договір щодо поселення у покращену камеру укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеонагляду для моніторингу заповнення таких камер.

Нагадаємо: у квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Теми: Мін'юстСІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: