Садовий розповів, як Львів послаблюватиме карантин

Міська влада Львова провела комісію з надзвичайних ситуацій, за результатами якої вирішила послаблювати карантин з 11 травня.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter, заступник міського голови з розвитку Андрій Москаленко у Facebook

Пряма мова Садового: "З 11 травня відкриваємо для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Відновлюється торгівля промисловою групою товарів (окрім одягу та взуття). Всі магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть.".

Деталі: Крім того, за його словами, запрацюють літні тераси кафе та ресторанів за умови суворого дотримання введених обмежень (дистанціювання, дезінфекція, маски – ред.).

Садовий також повідомив, що на 12 травня зберуть позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій, і вже тоді приймуть рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття.

Мер Львова пояснив, що відтермінування певних дозволів пов’язане зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області.

Що було раніше: 8 травня у Львові зібрали кризовий штаб у зв'язку з тим, що у Львівській області третій день поспіль зростає і б’є рекорди кількість нових випадків захворювання на COVID-19, за добу 7 травня – 65 нових випадків зараження.

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