Кличко: Можемо знову повернути суворий карантин

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця поступово знімає обмеження, введені Кабміном через коронавірус, і готується запускати міський транспорт, але може повернутися і до жорсткого карантину, якщо буде спалах хвороби.

Джерело: Кличко в ефірі каналу ZIK

Пряма мова: "Ми повільно знімаємо обмеження. Але поступове зняття обмежень не означає зняття всіх обмежень.

Якщо ми будемо запускати роботу великих торгових центрів, то нам потрібно буде запускати як мінімум наземний транспорт. І ми готуємось до цього. Але прошу ще трохи почекати. На початку 20-х чисел, 21-22-го, ми вже збираємось робити ще більші пом’якшення. Але ми спираємось виключно на цифри, які отримуємо від лабораторного центу.

І якщо несподівано у нас буде спалах інфекції, ми все можемо зламати і знову перейти до жорсткого карантину".

Деталі: Кличко нагадав, що у столиці з 11 травня вже можна буде відвідувати парки, працювати з обмеженнями малому та середньому бізнесу тощо.

Водночас ТРЦ, за словами мера, почнуть відкривати на другому етапі послаблення карантину.

Що було раніше: 8 травня Кличко заявив, що до 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.

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