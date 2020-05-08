Карантин: У Кличка по пунктах розповіли, що можна, а що ні з 12 травня
У столиці з 12 травня запровадять перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, але все одно не можна буде ходити більше 2 осіб чи перебувати на вулиці без документів.
Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 39
Деталі: Так, із 12 травня у Києві відкриють:
- непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі.
- салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення у об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці).
Водночас підкреслюється, що закриті для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо.
- літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів із дотриманням умов безпеки.
- парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується).
При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено.
- невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.
- адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.
- автокінотеатри.
Також повідомляється, що музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).
Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після прийняття рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.
У КМДА наголосили, що решта протиепідемічних обмежень продовжує діяти.
Зокрема:
- У громадських місцях необхідно дотримуватися правил безпеки та бути в масках.
- Все ще заборонено пересування групою більше ніж двох осіб.
- Заборонене перебування у громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків.
- Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
- Заборонено самовільно залишати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.
- Громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.
Що було раніше: 8 травня Кличко заявив, що до 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.
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Передісторія:
- Кабмін дозволив з 11 травня відкрити парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, стоматології, салони краси та перукарні, відновити діяльність нотаріусів, адвокатів, психологів. А також роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ.