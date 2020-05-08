Карантин: У Кличка по пунктах розповіли, що можна, а що ні з 12 травня

У столиці з 12 травня запровадять перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, але все одно не можна буде ходити більше 2 осіб чи перебувати на вулиці без документів.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 39

Деталі: Так, із 12 травня у Києві відкриють:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі.

салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення у об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці).

Водночас підкреслюється, що закриті для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо.

літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів із дотриманням умов безпеки.

парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується).

При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено.

невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.

автокінотеатри.

Також повідомляється, що музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після прийняття рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.

У КМДА наголосили, що решта протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

Зокрема:

У громадських місцях необхідно дотримуватися правил безпеки та бути в масках.

Все ще заборонено пересування групою більше ніж двох осіб.

Заборонене перебування у громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків.

Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Заборонено самовільно залишати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.

Громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Що було раніше: 8 травня Кличко заявив, що до 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.

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