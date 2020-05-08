Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин: У Кличка по пунктах розповіли, що можна, а що ні з 12 травня

П'ятниця, 8 травня 2020, 21:04
Карантин: У Кличка по пунктах розповіли, що можна, а що ні з 12 травня
Фото 061.ua

У столиці з 12 травня запровадять перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, але все одно не можна буде ходити більше 2 осіб чи перебувати на вулиці без документів.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 39

Деталі: Так, із 12 травня у Києві відкриють:

  • непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі.
  • салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення у об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці).

Водночас підкреслюється, що закриті для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо.

  • літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів із дотриманням умов безпеки.
  • парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується).

При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено.

  • невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.
  • адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.
  • автокінотеатри.

Також повідомляється, що музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після прийняття рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.

У КМДА наголосили, що решта протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

Зокрема:

  • У громадських місцях необхідно дотримуватися правил безпеки та бути в масках.
  • Все ще заборонено пересування групою більше ніж двох осіб.
  • Заборонене перебування у громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків.
  • Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  • Заборонено самовільно залишати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.
  • Громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Що було раніше: 8 травня Кличко заявив, що до 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
Усі новини...
Реклама: