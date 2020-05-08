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Карантин: У Кличка по пунктах розповіли, що можна, а що ні з 12 травня

П'ятниця, 8 травня 2020, 21:04
Фото 061.ua

У столиці з 12 травня запровадять перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, але все одно не можна буде ходити більше 2 осіб чи перебувати на вулиці без документів.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 39

Деталі: Так, із 12 травня у Києві відкриють:

  • непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі.
  • салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення у об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці).

Водночас підкреслюється, що закриті для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо.

  • літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів із дотриманням умов безпеки.
  • парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується).

При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено.

  • невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м.
  • адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення.
  • автокінотеатри.

Також повідомляється, що музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після прийняття рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.

У КМДА наголосили, що решта протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

Зокрема:

  • У громадських місцях необхідно дотримуватися правил безпеки та бути в масках.
  • Все ще заборонено пересування групою більше ніж двох осіб.
  • Заборонене перебування у громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків.
  • Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  • Заборонено самовільно залишати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.
  • Громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Що було раніше: 8 травня Кличко заявив, що до 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкарантинкоронавірус


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