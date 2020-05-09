Прем’єр Грузії розказав про дії у відповідь на призначення Саакашвілі

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на високу посаду, проте розробить тактику захисту "від його авантюр".

Про це в суботу заявив журналістам прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Хоч ми і відкликали посла, це не означає, що ми поставимо під сумнів дипломатичні відносини або стратегічне партнерство. Ми відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, як захистити наші відносини від авантюристів", - сказав Гахарія.

При цьому прем'єр Грузії дав зрозуміти, що побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

"Ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не завадили нашому братньому і стратегічному партнерству і не поставили б під загрозу ці відносини. Це для нас найважливіше. Згодом обов'язково, щоб хтось, ким би він не був, сказав, що буде забезпечено те, щоб в майбутньому не продовжиться втручання в справи іншої країни, як він стримає Міхеіла Саакашвілі, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії", - сказав Гахарія.

Водночас він наголосив, що після губернаторства Саакашвілі в Одесі Грузії і Україні треба було докласти великих зусиль, щоб "повернути відносини в рамки нормального, стратегічного союзництва".

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віцепрем'єра з реформ.

Тоді посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято у Тбілісі як недружній крок.

8 травня Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі.