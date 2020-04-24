У Грузії попередили Київ: призначення Саакашвілі може ускладнити відносини

Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхаеїла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.

Джерело: виступ Іонатамішвілі від імені фракції, "Радіо Свобода"

Пряма мова лідера "Грузинської мрії": "Якщо Саакашвілі буде призначений українським віцепрем’єром, людина, яка винна перед грузинським законодавством і перебуває в розшуку, це, очевидно, дуже ускладнить відносини Грузії і України.

Я не виключаю, що в порядку денному стане і питання про перегляд дипломатичних відносин, незважаючи на те, що зв’язок між двома країнами для нас дуже цінний".

Деталі: Про те, що Тбілісі може сприйняти як недружній крок можливе призначення Саакашвілі, заявив також посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе. За його словами, українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.

Коментар посла Грузії агентству "Інтерфакс Україна": "Міхеїла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передачу Міхеїла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ...

Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок".

Цьому передувало: Міхеїлу Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ в українському уряді. Він погодився працювати в команді Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля.

24 квітня, перед позачерговим засіданням парламенту, на зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" Саакашвілі спробував переконати їх підтримати його кандидатуру на посаду – але поки що голосів на це призначення бракує.

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