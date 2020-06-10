Усі розділи
Укр / Рус

Формування Росії 16 разів обстріляли українські позиції, одного військовослужбовця поранено

Середа, 10 червня 2020, 07:03

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Джерело: ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Хутора Вільного..

За поточну добу втрат серед наших захисників немає".

Теми: ООСвійнаРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

фотоНа Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, десятеро військових поранені

Журналісти замість сепаратистів в ТКГ: з'явилася реакція Росії і ОРДЛО

фотоПроректор університету в Києві попався на хабарі у 224 тисячі

Зеленський пропонує дозволити референдуми із 4 питань і голосувати через інтернет

Зеленський про мерів-бунтарів: Це – чистий сепаратизм

Усі головні новини...
ООС
Ворог нахабно відкрив вогонь із забороненої зброї - штаб ООС
Найманці на Донбасі 11 разів порушили "тишу" – ООС
Бойовики на Донбасі поранили українського бійця
Останні новини
07:03
Формування Росії 16 разів обстріляли українські позиції, одного військовослужбовця поранено
05:43
Велика Британія випередила Іспанію за кількістю заражень COVID-19
04:32
Трамп доручив побудувати криголами для захисту національних інтересів США в Арктиці й Антарктиці
04:03
За день у світі діагностовано 121 тисячу нових випадків коронавірусу
03:43
Водій Porsche Panamera встановив новий антирекорд на трасі Київ-Харків
02:46
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України
01:52
Через коронавірус сотні мільйонів людей можуть постраждати від нестачі продовольства — ООН
00:35
МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів
00:13
Український боксер оголосив про завершення кар'єри
23:51
Єрмак вимагає від голів ОДА придумати "туристичні магніти" їхніх регіонів
Усі новини...