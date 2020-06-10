Формування Росії 16 разів обстріляли українські позиції, одного військовослужбовця поранено

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Джерело: ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Хутора Вільного..

За поточну добу втрат серед наших захисників немає".