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Формирование России 16 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

Среда, 10 июня 2020, 07:03
Формирование России 16 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополь.

 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорных пунктах неподалеку Хутора Свободного ..

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет".

Темы: ООСвойнаРосcияДонбасс
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