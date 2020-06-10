Формирование России 16 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Источник: ООС
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.
Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорных пунктах неподалеку Хутора Свободного ..
За текущие сутки потерь среди наших защитников нет".