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У столичних лікарнях рекордна кількість хворих на COVID-19 - мер

Середа, 10 червня 2020, 12:25
У столичних лікарнях рекордна кількість хворих на COVID-19 - мер
Укрінформ

Станом на 10 червня в лікарнях столиці з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнта.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих за увесь період пандемії.  Із них 9 дітей. 56 людей - у важкому стані. П’ятеро – на апаратах штучної вентиляції легень. Також в лікарнях - 84 хворих з підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей".

Деталі: За словами Кличка, велика кількість у столиці і хворих з пневмоніями.

408 пацієнтів лікуються наразі в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію.

Нагадаємо: У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 57 людей, серед них четверо медиків та немовля.

Київ поки що не може перейти до наступного етапу послаблення карантину, який стартував з 10 червня, оскільки не відповідає вимогам, визначеним Кабміном.

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Українська правда
Теми: Київкоронавірусздоров'я
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