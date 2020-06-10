Усі розділи
Укр / Рус

У столичних лікарнях рекордна кількість хворих на COVID-19 - мер

Середа, 10 червня 2020, 12:25
Укрінформ

Станом на 10 червня в лікарнях столиці з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнта.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих за увесь період пандемії.  Із них 9 дітей. 56 людей - у важкому стані. П’ятеро – на апаратах штучної вентиляції легень. Також в лікарнях - 84 хворих з підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей".

Деталі: За словами Кличка, велика кількість у столиці і хворих з пневмоніями.

408 пацієнтів лікуються наразі в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію.

Нагадаємо: У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 57 людей, серед них четверо медиків та немовля.

Київ поки що не може перейти до наступного етапу послаблення карантину, який стартував з 10 червня, оскільки не відповідає вимогам, визначеним Кабміном.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Київкоронавірусздоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У столичних лікарнях рекордна кількість хворих на COVID-19 - мер

Порошенку у ДБР вручили підозру, його адвокат заперечує

фото, відео На Буковині грабіжник відстрілювався від поліцейських: двоє поранених

В Україні нове пом’якшення карантину: можна культурні заходи, але не всім областям

Антирекорд COVID-19: за добу в Україні померли 23 хворих

МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

Усі головні новини...
Київ
У двох дитсадках Києва виявили COVID-19 у персоналу
Із липня транспорт Києва – лише за e-квитком, пільговикам потрібна "картка киянина"
Кличко: Київ не може далі послабити карантин
Останні новини
13:42
Уряд фіналізує меморандум із "зеленими" енергетиками, економія для держави - 6 мільярдів на рік
13:34
Забрудненість повітря у Парижі повернулася майже до докарантинного рівня
13:29
Скільки втратили кафе і ресторани під час карантину – дослідження
13:28
відеоДБР зняло відео про Порошенка зі вставками "95 Кварталу"
13:20
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
13:20
Офіс Венедіктової про Порошенка: Вирішується питання про тримання під вартою
13:19
мапаУ четвер Україну підсмажить до 35 градусів тепла
13:11
фото, відео В Одесі обвалився житловий будинок
13:10
Мінфін: Програма з МВФ дозволить додатково отримати майже 3 мільярди доларів
12:46
ЄС на рік продовжив "кримські" санкції проти Росії
Усі новини...