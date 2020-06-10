Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

Среда, 10 июня 2020, 12:25
В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр
Укринформ

По состоянию на 10 июня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей".

Детали: По словам Кличко, большое количество в столице и больных с пневмониями.

408 пациентов лечатся сейчас в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией.

Напомним: В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 57 человек, среди них четверо медиков и младенец.

Киев пока не может перейти к следующему этапу ослабления карантина, который стартовал с 10 июня, поскольку не соответствует требованиям, определенным Кабмином.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: