В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

По состоянию на 10 июня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей".

Детали: По словам Кличко, большое количество в столице и больных с пневмониями.

408 пациентов лечатся сейчас в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией.

Напомним: В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 57 человек, среди них четверо медиков и младенец.

Киев пока не может перейти к следующему этапу ослабления карантина, который стартовал с 10 июня, поскольку не соответствует требованиям, определенным Кабмином.

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