Все разделы
Укр / Рус

В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

Среда, 10 июня 2020, 12:25
Укринформ

По состоянию на 10 июня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей".

Детали: По словам Кличко, большое количество в столице и больных с пневмониями.

408 пациентов лечатся сейчас в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией.

Напомним: В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 57 человек, среди них четверо медиков и младенец.

Киев пока не может перейти к следующему этапу ослабления карантина, который стартовал с 10 июня, поскольку не соответствует требованиям, определенным Кабмином.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусздоровье


powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей

В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

Порошенко в ГБР вручили подозрение, его адвокат отрицает

фото, видеоНа Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых

В Украине новое смягчение карантина: можно культурные мероприятия, но не всем областям

Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине умерли 23 больных

Все главные новости...
Киев
В двух детсадах Киева обнаружили COVID-19 у персонала
С июля транспорт Киева – лишь по e-билету, льготникам нужна "карточка киевлянина"
Кличко: Киев не может дальше ослабить карантин
Последние новости
14:51
По некоторых младенцев от украинских суррогатных мам наконец прилетели родители
14:49
Французская компания Danone прекращает скандальную рекламу с Пореченковым – посол
14:43
Кабмин назначил нового руководителя Госгеокадастра
14:39
Лукашенко собрался на парад Победы в Россию
14:20
Правительство планирует в июле подписать соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"
14:17
Кабмин выделил по просьбе Авакова 2,7 миллиарда структурам МВД
14:02
Эмине Джапарову назначили заместителем главы МИД
13:59
Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком
13:53
Экс-зам Кличко предстанет перед судом за драку с полицейским
13:50
Боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!