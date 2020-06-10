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Зеленський і Ко отримали адмінпротоколи за каву у Хмельницькому

Середа, 10 червня 2020, 13:59
Зеленський і Ко отримали адмінпротоколи за каву у Хмельницькому

Президент Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

Джерело: президент журналістам у Чернігові на початку підходу до преси, "Укрінформ"; Національна поліція

Пряма мова Зеленського: "Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф – і, в принципі, правильно зробили".

Деталі: Нацполіція повідомила, що власник хмельницького закладу відновив роботу й "обслуговував відвідувачів" усупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас) – тому було складено адміністративні матеріали які направлять на розгляд суду.

Після перевірки поліцейські склали адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів.

Зокрема, це: президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінета та хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

 
Фото Офісу президента

Нагадаємо: Порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян – від 17 000 до 34 000 гривень. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому, хоча заклади харчування мали відкрити для відвідувачів зали лише з 5 червня, а доти працювали на відкритому повітрі.
  • Разом із ним у кафе були щонайменше ще 5 осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • Наступного дня головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф, якщо порушив вимоги Кабінету міністрів.

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УП, оновлено

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Теми: Зеленськийкарантинштрафи
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