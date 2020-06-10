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Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком

Среда, 10 июня 2020, 13:59
Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком

Президент Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область ему выписали штраф.

Источник: президент журналистам в Чернигове в начале подхода к прессе, "Укринформ"; Национальная полиция

Прямая речь Зеленского: "Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельничине, выпишут мне штраф – и, в принципе, правильно сделали".

Детали: Нацполиция сообщила, что владелец хмельницкого заведения возобновил работу и "обслуживал посетителей" вопреки карантинным ограничениям на работу кафе (кроме террас) – поэтому были составлены административные материалы, которые направят на рассмотрение суда.

После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей.

В частности, это: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет и хмельницкий городской глава Александр Симчишин.

 
Фото Офиса президента

Напомним: Нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан – от 17 000 до 34 000 гривен.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе.
  • Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, глава Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабинета министров.

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Темы: Зеленскийкарантинштрафы
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