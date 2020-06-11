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Троє військових отримали поранення на Донбасі – ООС

Четвер, 11 червня 2020, 07:14
Троє військових отримали поранення на Донбасі – ООС

10 червня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє бійців. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "...обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

Деталі: Ворог відкривав вогонь біля Павлополя, Тарамчука, Авдіївки та Мар’їнки. Також біля Луганського бойовики використовували міномети та озброєння бойових машин піхоти. Окрім того, збройні формування РФ вели обстріли по оборонцях Троїцького, Попасної і Хутора Вільного. 

Двоє військових отримали поранення в результаті ворожих обстрілів.

За даними розвідки, 10 червня, українські бійці знищили двох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські окупанти знову відкривали вогонь: поранення отримав ще одни захисник.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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