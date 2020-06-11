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Трое военных получили ранения на Донбассе – ООС

Четверг, 11 июня 2020, 07:14

10 июня российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили трое бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "... обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Враг открывал огонь у Павлополя, Тарамчука, Авдеевки и Марьинки. Также у Луганского боевики использовали минометы и вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, вооруженные формирования РФ вели обстрелы по защитникам Троицкого, Попасной и Хутора Вольного.

Двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.

По данным разведки, 10 июня, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов.

С начала текущих суток российские оккупанты вновь открывали огонь: ранение получил еще одни защитник.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


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