Іран передасть "чорні скриньки" з літака МАУ до Франції – Reuters

Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) при ООН, що передасть до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака "Міжнародних авіаліній України", як тільки країни, які беруть участь у розслідуванні, погодяться на це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters із посиланням два джерела, знайомі з цим питанням.

У розслідування беруть участь Україна, Канада та США. Канада раніше тисла на Іран щодо необхідності відправити "чорні скриньки" до Франції на експертизу.

Як відомо, Іран досі утримує "чорні скриньки" збитого літака. На думку іранських слідчих, у "чорних скриньках" літака не міститься важлива інформація.

У березні Іран повідомив авіаційному агентству США, що відправить чорні скриньки в Україну. Але в середу представник Ірану заявив на віртуальному засіданні керівної ради агентства, що Тегеран тепер відправить сильно пошкоджені скриньки ери до французького агентства з розслідування авіаційних аварій BEA.

"Іран заявив, що незабаром відправить їх до Парижа за умови погодження держав, які беруть участь у розслідуванні", - сказав один із співрозмовників.

Іранські чиновники відмовилися від коментарів. Речник міністра транспорту Канади Марк Гарно відмовився коментувати цю інформацію, однак нагадала про зобов’язання, які Іран взяв на себе в березні.

"Вони продемонстрували відкритість для передачі "чорних скриньок", однак ми хочемо побачити конкретні дії з їхнього боку, щоб проаналізувати їх", – заявив Гарно.

Відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Нагадаємо, 9 червня Іран заявив, що у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" було затримано шестеро підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у квітні заявив, що Україна веде переговори з Іраном щодо отримання бортових самописців.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.