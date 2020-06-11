Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран передасть "чорні скриньки" з літака МАУ до Франції – Reuters

Четвер, 11 червня 2020, 10:13

Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) при ООН, що передасть до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака "Міжнародних авіаліній України", як тільки країни, які беруть участь у розслідуванні, погодяться на це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters із посиланням два джерела, знайомі з цим питанням.

У розслідування беруть участь Україна, Канада та США. Канада раніше тисла на Іран щодо необхідності відправити "чорні скриньки" до Франції на експертизу.

Як відомо, Іран досі утримує "чорні скриньки" збитого літака. На думку іранських слідчих, у "чорних скриньках" літака не міститься важлива інформація.

У березні Іран повідомив авіаційному агентству США, що відправить чорні скриньки в Україну. Але в середу представник Ірану заявив на віртуальному засіданні керівної ради агентства, що Тегеран тепер відправить сильно пошкоджені скриньки ери до французького агентства з розслідування авіаційних аварій BEA.

"Іран заявив, що незабаром відправить їх до Парижа за умови погодження держав, які беруть участь у розслідуванні", - сказав один із співрозмовників.

Іранські чиновники відмовилися від коментарів. Речник міністра транспорту Канади Марк Гарно відмовився коментувати цю інформацію, однак нагадала про зобов’язання, які Іран взяв на себе в березні.

"Вони продемонстрували відкритість для передачі "чорних скриньок", однак ми хочемо побачити конкретні дії з їхнього боку, щоб проаналізувати їх", – заявив Гарно.

Відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Нагадаємо, 9 червня Іран заявив, що у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" було затримано шестеро підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у квітні заявив, що Україна веде переговори з Іраном щодо отримання бортових самописців.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав. 

Теми: катастрофа МАУ в ІраніФранціяІранавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Усі новини...
Реклама: