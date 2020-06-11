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Иран передаст "черные ящики" с самолета МАУ во Францию ​​– Reuters

Четверг, 11 июня 2020, 10:13

Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) при ООН, что передаст в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой два источника, знакомые с этим вопросом.

В расследование участвуют Украина, Канада и США. Канада ранее давила на Иран о необходимости отправить "черные ящики" во Францию ​​на экспертизу.

Как известно, Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. По мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

В марте Иран сообщил авиационном агентству США, что отправит черные ящики в Украине. Но в среду представитель Ирана заявил на виртуальном заседании руководящего совета агентства, Тегеран теперь отправит сильно повреждены ящики  до французского агентства по расследованию авиационных аварий BEA.

"Иран заявил, что вскоре отправит их в Париж при условии согласования государств, участвующих в расследовании", - сказал один из собеседников.

Иранские чиновники отказались от комментариев. Представитель министра транспорта Канады Марк Хорошо отказался комментировать эту информацию, однако напомнила об обязательствах, которые Иран взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи" черных ящиков ", но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - заявил Хорошо.

Согласно американским правилам, Иран сохраняет общий контроль над расследованием, в то время как США и Украины аккредитованные как страны, где самолет строился и эксплуатировался. Канада также участвует, ведь в аварии погибли многие ее граждан.

Напомним, 9 июня Иран заявил, что в деле о сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" был задержан шестеро подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в апреле заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о получении бортовых самописцев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеФранцияИранавиа


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