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ОРЛО 5 днів без мобільного зв’язку: у Vodafone пояснили, чому

Четвер, 11 червня 2020, 10:28
Фото cougarchronicle.org

На тимчасово окупованій території Луганської області пропав мобільний зв'язок у зв'язку з відключенням станцій від електропостачання. 

Джерело: прессекретар Vodafone Вікторія Павловська у коментарі "Українській правді", LIGA.net з посиланням на місцевих жителів

Пряма мова Павловської: "Щодо непідконтрольної території Луганської області. Там дійсно зараз ми не бачимо в мережі ті базові станції, які там працюють. Причина – те, що ми бачимо через систему віддаленого контролю за електромережею, – це відсутність електроживлення".

Деталі: За її словами, у компанії немає можливості фізичного доступу до станцій, тому вони не можуть ні перемонтувати, ні навіть перевірити, що точно там сталося.

Павловська також додала, що зараз компанія ніяк не може вирішити це питання, тому що це повинно вирішуватися на державному рівні.

За даними жителів тимчасово окупованого Луганська, бойовики запустили фейк, що мобільний зв'язок оператора Vodafone Ukraine нібито спеціально відключила Україна, реагуючи на прийняття так званого "закону про російську мову".

При цьому співрозмовники видання відзначили, що багато місцевих жителів взагалі нічого не знають про прийняття цього псевдозакону, і загалом вже звикли, що тут постійно щось відключають.

За інформацією LIGA.net, в Донецьку також пропав мобільний зв'язок оператора Vodafone Ukraine.

Водночас у Vodafone "Українській правді" повідомили, що у Донецькій області у них все працює.  

Передісторія:

  • 3 червня бойовики терористичної організації ЛНР прийняли так званий закон про внесення зміни до ст. 10 "Конституції ЛНР", який визначає російську мову єдиною, що має статус нібито "державної". Тому українську мову та літературу прибрали з вивчення у школах і вузах міста.

Ірина Балачук, УП
Теми: Луганська областьОРДЛОмобільний зв'язок


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