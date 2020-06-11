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ОРЛО 5 суток без мобильной связи: в Vodafone объяснили, почему

Четверг, 11 июня 2020, 10:28
Фото cougarchronicle.org

На временно оккупированной территории Луганской области пропала мобильная связь в связи с отключением станций от электричества.

Источник: пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская в комментарии "Украинской правде", LIGA.net со ссылкой на местных жителей

Прямая речь Павловской: "Относительно неподконтрольной территории Луганской области. Там действительно сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина – то, что мы видим через систему удалённого контроля за электросетью, – это отсутствие электропитания".

Детали: По ее словам, у компании нет возможности физического доступа к станциям, поэтому они не могут ни перемонтировать, ни даже проверить, что точно там произошло.

Павловская также добавила, что сейчас компания никак не может решить этот вопрос, потому что это должно решаться на государственном уровне.

По данным жителей временно оккупированного Луганска, боевики запустили фейк, что мобильную связь оператора Vodafone Ukraine якобы специально отключила Украина, реагируя на принятие так называемого "закона о русском языке".  

При этом собеседники издания отметили, что многие местные жители вообще толком ничего не знают о принятии этого псевдозакона и в общем уже привыкли, что тут постоянно что-то отключают.

По информации LIGA.net, в Донецке также пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine.

Вместе с тем в Vodafone "Украинской правде" сообщили, что в Донецкой области у них все работает.  

Предыстория:

  • 3 июня боевики террористической организации ЛНР приняли так называемый закон о внесении изменения в ст. 10 "Конституции ЛНР", который определяет русский язык единственным, имеющим статус якобы "государственного". Поэтому украинский язык и литературу убрали из изучения в школах и вузах города.

Ирина Балачук, УП
Темы: Луганская областьОРДЛОмобильная связь


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