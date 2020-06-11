Україна хоче отримати "чорні скриньки" МАУ до передачі Іраном в Париж - джерела

Україна хоче отримати доступ до "чорних скриньок" зі збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України" перш, ніж їх передадуть для експертизи до Франції.

Про це "Європейській правді" стало відомо із власних джерел в МЗС України.

Співрозмовник підтвердив, що під час засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН іранці висловили готовність передати скриньки до Парижу.

"Під час засідань Ради ICAO представники Ірану дійсно говорили про свою готовність передати чорні скриньки для розшифровки у Францію. Ми сподіваємось, що це не є пустими словами, а розшифровка і скриньки будуть передані. Проте, на шляху до Франції ми маємо побачити їх в Україні", - сказав він.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Іран передасть до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака "Міжнародних авіаліній України", як тільки країни, які беруть участь у розслідуванні, погодяться на це.

Як відомо, Іран досі утримує "чорні скриньки" збитого літака. На думку іранських слідчих, у "чорних скриньках" літака не міститься важлива інформація.

Нагадаємо, 9 червня Іран заявив, що у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" було затримано шестеро підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у квітні заявив, що Україна веде переговори з Іраном щодо отримання бортових самописців.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.