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Украина хочет получить "черные ящики" МАУ до передачи их Ираном в Париж - источники

Четверг, 11 июня 2020, 11:14

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" со сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины", прежде чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Об этом "Европейской правде" стало известно из собственных источников в МИД Украины.

Собеседник подтвердил, что во время заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН иранцы выразили готовность передать ящики в Париж.

"Во время заседаний Совета ICAO представители Ирана действительно говорили о своей готовности передать черные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова, а расшифровка и ящики будут переданы. Однако на пути во Францию ​​мы должны увидеть их в Украине", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран передаст в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Как известно, Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. По мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

Напомним, 9 июня Иран заявил, что в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" задержаны шестеро подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в апреле заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о получении бортовых самописцев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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