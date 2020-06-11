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Рейтинг "Слуги народу" просів, а "ОПЗЖ" і "Євросолідарність" набирають обертів

Четвер, 11 червня 2020, 12:46

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці травня-на початку червня, то "Слугу народу" підтримали б 28% виборців серед тих, хто визначився.

Джерело: результати опитування КМІС від 24 травня – 4 червня

Деталі: За результатами дослідження, до Ради точно потрапили б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Євросолідарність" та "Батьківщина". "Голос" до парламенту не пройшов би.

З урахуванням похибки, шанси подолати бар’єр у 5% мають ще 3 партії: "Сила і Честь", "Партія Шарія" та Радикальна партія Олега Ляшка.

Зокрема, серед тих, хто визначився: 

  • 28%  проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 16,2% – за партію "Європейська Солідарність",
  •  8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  •  4,7% – за партію "Сила і Честь",
  •  4,7% – за "Партію Шарія",
  •  4,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка.

Водночас, майже 23% виборців заявили, що ще не визначилися з вибором, але пішли б голосувати.

 
 

Решта партій, з урахуванням похибки, не змогли б потрапити до парламенту.

Опитування проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед українців віком від 18 років.

В ході опитування провели 4000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо: 

  • У липні 2019 року "Слугу народу" на парламентських виборах підтримали 43,16% виборців. До Ради ввійшла рекордна кількість нардепів від однієї партії – 254. "Слугу народу" у Раді почали називати "монобільшістю".

Українська правда
Теми: Слуга народурейтингВерховна Радаопитуваннясоціологія


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