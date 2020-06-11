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Рейтинг "Слуги народа" просел, а "ОПЗЖ" и "Евросолидарнисть" набирают обороты

Четверг, 11 июня 2020, 12:46
Рейтинг Слуги народа просел, а ОПЗЖ и Евросолидарнисть набирают обороты

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая-начале июня, то "Слугу народа" поддержали бы 28% избирателей среди тех, кто определился.

Источник: результаты опроса КМИС от 24 мая - 4 июня

Детали: По результатам исследования, в Раду точно попали бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарнисть" и "Батькивщина". "Голос" в парламент не прошел бы.

С учетом погрешности шансы преодолеть барьер в 5% имеют еще 3 партии: "Сила и Честь", "Партия Шария" и Радикальная партия Олега Ляшко.

В частности, среди тех, кто определился:

  • 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
  • 16,2% - за партию "Европейская Солидарность",
  • 8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина ",
  • 4,7% - за партию "Сила и Честь",
  • 4,7% - за "Партию Шария",
  • 4,5% - за Радикальная партия Олега Ляшко.

В то же время, почти 23% избирателей заявили, что еще не определились с выбором, но пошли бы голосовать.

 
 

Остальные партии, с учетом погрешности, не смогли бы попасть в парламент.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди украинцев в возрасте от 18 лет.

В ходе опроса провели 4000 интервью.

Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним: 

  • В июле 2019 "Слугу народа" на парламентских выборах поддержали 43,16% избирателей. В Раду вошло рекордное количество нардепов от одной партии - 254. "Слуг народа" в Раде стали называть "монобольшинством".

Украинская правда

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Темы: Слуга народарейтингВерховная Радаопроссоциология
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