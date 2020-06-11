Рейтинг "Слуги народа" просел, а "ОПЗЖ" и "Евросолидарнисть" набирают обороты
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая-начале июня, то "Слугу народа" поддержали бы 28% избирателей среди тех, кто определился.
Источник: результаты опроса КМИС от 24 мая - 4 июня
Детали: По результатам исследования, в Раду точно попали бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарнисть" и "Батькивщина". "Голос" в парламент не прошел бы.
С учетом погрешности шансы преодолеть барьер в 5% имеют еще 3 партии: "Сила и Честь", "Партия Шария" и Радикальная партия Олега Ляшко.
В частности, среди тех, кто определился:
- 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
- 16,2% - за партию "Европейская Солидарность",
- 8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина ",
- 4,7% - за партию "Сила и Честь",
- 4,7% - за "Партию Шария",
- 4,5% - за Радикальная партия Олега Ляшко.
В то же время, почти 23% избирателей заявили, что еще не определились с выбором, но пошли бы голосовать.
Остальные партии, с учетом погрешности, не смогли бы попасть в парламент.
Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди украинцев в возрасте от 18 лет.
В ходе опроса провели 4000 интервью.
В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Напомним:
- В июле 2019 "Слугу народа" на парламентских выборах поддержали 43,16% избирателей. В Раду вошло рекордное количество нардепов от одной партии - 254. "Слуг народа" в Раде стали называть "монобольшинством".