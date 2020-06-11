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Суд арештував ексміністра Кожару, якого підозрюють у вбивстві

Четвер, 11 червня 2020, 15:58
Суд арештував ексміністра Кожару, якого підозрюють у вбивстві

Суд обрав запобіжний захід для колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, який підозрюється у вбивстві, і постановив заарештувати його з альтернативою застави в 14 мільйонів гривень.

Джерело: дочка вбитого Сергія Старицького - Катерина у Facebook.

Пряма мова: "Кожарі знову збільшили заставу до 14 млн і винесли постанову взяти під варту в залі суду. Є ще надія на наше правосуддя".

Передісторія: У ніч на 22 лютого у будинку Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Постріл було здійснено із пістолета, що зареєстрований на ексочільника МЗС.

25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького. А 10 квітня підозру отримала і дружина колишнього міністра.

Ексміністру було обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 14 млн грн, але згодом адвокати добилися її зменшення до 2 мільйонів. Кожара їх сплатив і готовий був вийти з СІЗО.

Сторона обвинувачення подала апеляцію на рішення про зниження застави.

Українська правда

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Теми: вбивствосударештМЗС
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