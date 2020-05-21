Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вніс 2 мільйони застави

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві людини, вніс 2,1 мільйона гривень застави і тепер може вийти з СІЗО.

Джерело: донька вбитого Сергія Старицького – Катериина у Facebook, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах

Пряма мова: "Кожара вніс заставу і вийшов на свободу".

Деталі: За словами Старицької, кілька днів назад суд задовольнив клопотання захисту Кожари і зменшив заставу для нього з 14 млн до 2,1 млн гривень.

За інформацією джерела Української правди, заставу знизив Шевченківський райсуд Києва 18 травня, і станом на зараз Кожара ще в СІЗО.

У четвер, 21 травня, сторона обвинувачення подала апеляцію на рішення про зниження застави.

Передісторія: