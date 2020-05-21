Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вніс 2 мільйони застави
Четвер, 21 травня 2020, 16:16
Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві людини, вніс 2,1 мільйона гривень застави і тепер може вийти з СІЗО.
Джерело: донька вбитого Сергія Старицького – Катериина у Facebook, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах
Пряма мова: "Кожара вніс заставу і вийшов на свободу".
Деталі: За словами Старицької, кілька днів назад суд задовольнив клопотання захисту Кожари і зменшив заставу для нього з 14 млн до 2,1 млн гривень.
За інформацією джерела Української правди, заставу знизив Шевченківський райсуд Києва 18 травня, і станом на зараз Кожара ще в СІЗО.
У четвер, 21 травня, сторона обвинувачення подала апеляцію на рішення про зниження застави.
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького. А 10 квітня підозру отримала і дружина колишнього міністра.
- 30 квітня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвоката Кожари про пом'якшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 14 млн грн підзахисному.