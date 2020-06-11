Суд арестовал экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве

Суд избрал меру пресечения для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, который подозревается в убийстве, и постановил арестовать его с альтернативой залога в 14 миллионов гривен.

Источник: дочь убитого Сергея Старицкого - Катерина в Facebook.

Прямая речь: "Кожаре снова увеличили залог до 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие".

Предыстория: В ночь на 22 февраля в доме Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-главу МИД.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.

Экс-министру была избрана мера пресечения в виде залога в размере 14 млн грн, но впоследствии адвокаты добились ее уменьшения до 2 миллионов. Кожара их оплатил и готов был выйти из СИЗО.

Сторона обвинения подала апелляцию на решение о снижении залога.