Знову побільшало регіонів, не готових до послаблення карантину

Київ і 8 областей не готові до послаблення карантину, оскільки в них дуже погані показники захворюваності на Covid-19.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Станом на 11 червня не готові:

Київ;

Київська область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Рівненська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у четвер, що у разі якщо в 10 та більше областях станеться "гіперболічне" зростання захворюваності, то це буде приводом посилити карантинні заходи в Україні.

За минулу добу Україна встановила новий антирекорд: ще 689 хворих на COVID-19.