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Знову побільшало регіонів, не готових до послаблення карантину

Четвер, 11 червня 2020, 17:07
Знову побільшало регіонів, не готових до послаблення карантину

Київ і 8 областей не готові до послаблення карантину, оскільки в них дуже погані показники захворюваності на Covid-19.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Станом на 11 червня не готові:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Львівська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернівецька область.
 

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у четвер, що у разі якщо в 10 та більше областях станеться "гіперболічне" зростання захворюваності, то це буде приводом посилити карантинні заходи в Україні.

За минулу добу Україна встановила новий антирекорд: ще 689 хворих на COVID-19.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусрегіониКиїв
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