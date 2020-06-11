Знову побільшало регіонів, не готових до послаблення карантину
Четвер, 11 червня 2020, 17:07
Київ і 8 областей не готові до послаблення карантину, оскільки в них дуже погані показники захворюваності на Covid-19.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Станом на 11 червня не готові:
- Київ;
- Київська область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Львівська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область.
Нагадаємо: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у четвер, що у разі якщо в 10 та більше областях станеться "гіперболічне" зростання захворюваності, то це буде приводом посилити карантинні заходи в Україні.
За минулу добу Україна встановила новий антирекорд: ще 689 хворих на COVID-19.
Українська правда