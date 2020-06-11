Опять увеличилось число регионов, не готовых к ослаблению карантина
Четверг, 11 июня 2020, 17:07
Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, поскольку в них очень плохие показатели заболеваемости Covid-19.
Источник: сайт Министерства здравоохранения
Детали: По состоянию на 11 июня не готовы:
- Киев;
- Киевская область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область.
Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в четверг, что в случае если в 10 и более областях произойдет "гиперболический" рост заболеваемости, то это будет поводом усилить карантинные мероприятия в Украине.
За минувшие сутки Украина установила новый антирекорд: еще 689 больных COVID-19.
Украинская правда