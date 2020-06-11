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Опять увеличилось число регионов, не готовых к ослаблению карантина

Четверг, 11 июня 2020, 17:07

Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, поскольку в них очень плохие показатели заболеваемости Covid-19.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 11 июня не готовы:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Львовская область;
  • Тернопольская область;
  • Черновицкая область.
 

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в четверг, что в случае если в 10 и более областях произойдет "гиперболический" рост заболеваемости, то это будет поводом усилить карантинные мероприятия в Украине.

За минувшие сутки Украина установила новый антирекорд: еще 689 больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусрегионыКиев


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