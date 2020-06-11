Опять увеличилось число регионов, не готовых к ослаблению карантина

Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, поскольку в них очень плохие показатели заболеваемости Covid-19.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 11 июня не готовы:

Киев;

Киевская область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ровенская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в четверг, что в случае если в 10 и более областях произойдет "гиперболический" рост заболеваемости, то это будет поводом усилить карантинные мероприятия в Украине.

За минувшие сутки Украина установила новый антирекорд: еще 689 больных COVID-19.