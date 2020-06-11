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Була черга з тестів: Ляшко пояснив антирекорд заражень на COVID-19

Четвер, 11 червня 2020, 21:23
Була черга з тестів: Ляшко пояснив антирекорд заражень на COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив добовий антирекорд захворюваності на коронавірус в країні "усуненням черги" з тест-зразків.

Джерело: Ляшко в інтерв'ю Радіо НВ

Пряма мова Ляшка: "Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів, — передавали в інші лабораторії, для того щоб протестувати і не було черги, і робились потім дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра".

Деталі: За словами санлікаря, найбільша черга з тест-зразків після Києва була у Львівській області. Зараз там очікують на перевірку дві тисячі зразків крові на наявність COVID-19, які повинні бути "сьогодні або завтра вранці" доставлені до Національної референс-лабораторії.

Зараз в Україні проводяться від 10 до 12 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на добу, а також 5−7 тисяч тестів за методом імуноферментного аналізу, зазначив Ляшко.

Передісторія: 11 червня в Україні зафіксували новий антирекорд – за добу виявили 689 заражень.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяЛяшко Олег
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