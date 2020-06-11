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Укр / Рус

Была очередь из тестов: Ляшко объяснил антирекорд заражений на COVID-19

Четверг, 11 июня 2020, 21:23

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" с тест-образцов.

Источник: Ляшко в интервью Радио НВ

Прямая речь Ляшко: "Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра".

Детали: По словам санврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальной референс-лаборатории.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

Предыстория: 11 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд – почти 700 заражений за сутки.

Темы: коронавирусэпидемияЛяшко


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