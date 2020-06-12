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У Білорусі кажуть про зниження захворюваності на COVID-19

П'ятниця, 12 червня 2020, 00:20
У Білорусі кажуть про зниження захворюваності на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я Білорусі заявляє, що епідситуацію у країні можна охарактеризувати як позитивну, тому що кількість нових випадків коронавірусу знижується. 

Джерело: "БелТА" із посиланням на міністра охорони здоров’я Володимира Караника

Пряма мова: "Ми бачимо позитивну динаміку в цілому по країні, що характеризується зменшенням кількості нововиявлених випадків захворювання".

Деталі: Міністр також повідомив, що частина медзакладів, які перепрофілювали для допомоги пацієнтам із коронавірусом, повертаються до звичного режиму роботи. 

Караник також заперечив, що білоруська медсистема не рятує людей із COVID-19. За його словами, вона почала це робити раніше, ніж інші країни. 

Що передувало: У Білорусі станом на 9 червня зареєстровані вже 50 265 осіб з COVID-19. Приріст за останню добу складає 812 осіб. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Нагадаємо:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність пневмоніями.

Українська правда

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Теми: Білоруськоронавірус
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