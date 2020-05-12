Усі розділи
Укр / Рус

Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії

Вівторок, 12 травня 2020, 23:34

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність пневмоніями.

Джерело: Лукашенко під час наради, яку транслював "ОНТ"

Пряма мова Лукашенко: "Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там, десь будуть замкненими. Це і військові люди були, і які перехворіли ... Але все-таки в душі, в серці якось настороженість була.

Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора в два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмонії пройшлися".

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз",якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусузахистить Господь.
  • У Білорусі 9 квітня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини

оновлено У Криклія повідомили, що за 10 днів відновлюватимуть роботу транспорту, а потім "передумали"

Лікар виписав із лікарні 15 хворих на COVID-19 у Кривому Розі – міськрада

Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину

доповнено Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Усі головні новини...
Лукашенко
Лукашенко просить не засуджувати Білорусь за парад під час пандемії
У Білорусі затримали двох відеоблогерів, місцезнаходження ще одного досі невідоме
Лукашенко радить, як не підхопити COVID-19: не сиди вдома, соплі розвісивши, не лізь до чужої жінки
Останні новини
23:51
фото, відеоСтоп культурний карантин: сотні прожекторів освічують небо над містами
23:34
Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії
22:53
фотоНа Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини
22:32
Сербія відкриє кордон з чотирма країнами
22:20
Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту
21:54
Понад 1700 заражених COVID-19 військових нарахували в Росії
21:38
Новини 12 травня: продовження карантину, коронавірус у Пєскова
21:23
Вступники з окупованих територій можуть спрощено вступити майже до сотні ВНЗ
21:06
Новини економіки: злив даних у Telegram, ВВП, Ярославський купує банк Пінчука
21:04
НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!