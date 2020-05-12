Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії
Вівторок, 12 травня 2020, 23:34
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність пневмоніями.
Джерело: Лукашенко під час наради, яку транслював "ОНТ"
Пряма мова Лукашенко: "Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там, десь будуть замкненими. Це і військові люди були, і які перехворіли ... Але все-таки в душі, в серці якось настороженість була.
Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора в два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмонії пройшлися".
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз",якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусузахистить Господь.
- У Білорусі 9 квітня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.