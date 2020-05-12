Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність пневмоніями.

Джерело: Лукашенко під час наради, яку транслював "ОНТ"

Пряма мова Лукашенко: "Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там, десь будуть замкненими. Це і військові люди були, і які перехворіли ... Але все-таки в душі, в серці якось настороженість була.

Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора в два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмонії пройшлися".

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