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Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії

Вівторок, 12 травня 2020, 23:34
Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність пневмоніями.

Джерело: Лукашенко під час наради, яку транслював "ОНТ"

Пряма мова Лукашенко: "Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там, десь будуть замкненими. Це і військові люди були, і які перехворіли ... Але все-таки в душі, в серці якось настороженість була.

Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора в два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмонії пройшлися".

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз",якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусузахистить Господь.
  • У Білорусі 9 травня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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